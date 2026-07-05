भरत तिवारी एनकाउंटर: मां-बहन का सरकार को अल्टीमेटम, 8 जुलाई तक न्याय नहीं मिला तो आमरण अनशन

भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में परिजनों ने सरकार को 8 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। भरत तिवारी की मां आशा देवी और बहन पुष्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि यदि 8 जुलाई तक मामले में दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगी। परिजनों का कहना है कि भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 17 जून को भरत तिवारी की फर्जी पुलिस मुठभेड़ में हत्या की गई थी। साथ ही, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की।