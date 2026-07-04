रोहिणी में हादसा: सुबह रोजी-रोटी कमाने निकला था मिस्त्री, तीसरी मंजिल से गिरकर खत्म हो गई जिंदगी

35 वर्षीय राजमिस्त्री राम नरेश तीसरी मंजिल से गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
Delhi Accident News: राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-11 से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां के 'गोल्डन जुबली अपार्टमेंट्स' में काम करने के दौरान एक 35 वर्षीय राजमिस्त्री की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान राम नरेश के रूप में हुई है। हादसे के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है और अपार्टमेंट के लोग भी सदमे में हैं।
जानकारी के मुताबिक, राम नरेश अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर दीवार की प्लास्टरिंग का काम कर रहा था। इस दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नीचे आ गिरा। ऊंचाई से गिरने के कारण उसे गंभीर चोटें आईं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के वक्त वहां मौजूद अन्य मजदूरों और लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।
घटना ने एक बार फिर बहुमंजिला इमारतों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या काम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे? क्या राम नरेश को सेफ्टी बेल्ट या हेलमेट जैसी जरूरी चीजें दी गई थीं? आमतौर पर देखा जाता है कि ठेकेदार या कंस्ट्रक्शन कंपनियां लागत बचाने के चक्कर में मजदूरों की जान जोखिम में डाल देती हैं। इस मामले में भी लापरवाही की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह सिर्फ एक हादसा था या फिर इसमें किसी की लापरवाही शामिल थी।
पुलिस ने इस संबंध में कानूनी कार्यवाही (एफआइआर) शुरू कर दी है। घटनास्थल पर मौजूद अन्य साथी मजदूरों और ठेकेदार से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच पूरी होने के बाद ही मौत के सही कारणों और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
35 साल का राम नरेश अपने परिवार का पेट पालने के लिए रोज की तरह सुबह काम पर निकला था, लेकिन किसे पता था कि आज का दिन उसका आखिरी दिन साबित होगा। इस हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। रो-रोकर परिजनों का बुरा हाल है, जो अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं।
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