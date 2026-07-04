रोहिणी में हादसा: सुबह रोजी-रोटी कमाने निकला था मिस्त्री, तीसरी मंजिल से गिरकर खत्म हो गई जिंदगी

घटना ने एक बार फिर बहुमंजिला इमारतों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या काम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे? क्या राम नरेश को सेफ्टी बेल्ट या हेलमेट जैसी जरूरी चीजें दी गई थीं? आमतौर पर देखा जाता है कि ठेकेदार या कंस्ट्रक्शन कंपनियां लागत बचाने के चक्कर में मजदूरों की जान जोखिम में डाल देती हैं। इस मामले में भी लापरवाही की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।