कबाड़ के नाम पर तस्करी, नेपाल में असेंबल कर भारत भेजे जाते थे हथियार; दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ से ‘सलीम पिस्टल’ को रिमांड पर लेकर खोला पूरा रैकेट

जांचकर्ताओं ने बताया कि इस साल की शुरुआत में जब शाहबाज अंसारी के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, तब नेपाल असेंबली रूट का पूरा सच सामने आया। पुलिस के अनुसार, यह सिंडिकेट भारत में हथियार भेजने के लिए मुख्य रूप से दो रास्तों का इस्तेमाल करता था। जहां पंजाब और राजस्थान के रास्ते ड्रोनों और अवैध घुसपैठ के जरिए हथियार गिराए जाते थे। खुली और पोरस (सुगम) सीमा का फायदा उठाकर कबाड़ की आड़ में हथियारों की यह बड़ी खेप भारत भेजी जाती थी। पहले की जांच में पश्चिमी सीमा (पाकिस्तान) से ड्रोन ड्रॉपिंग की बातें सामने आई थीं, लेकिन सलीम पिस्टल से जुड़े नए सुराग मिलने के बाद अब नेपाल रूट हथियारों की तस्करी का एक बहुत बड़ा जरिया बनकर उभरा है।