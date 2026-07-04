Ayodhya Donation Theft: मंदिर में पूर्व गृह सचिव की चढ़ाई हुई सोने की रामचरितमानस भी गायब होने पर केजरीवाल बोले- ‘चंदा चोरों ने महापाप किया’

Ram Mandir Ramcharitmanas Missing: अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले की गूंज लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस विवाद में एक और नया दावा सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि मंदिर में श्रद्धा के रूप में भेंट की गई सोने की प्लेटेड रामचरितमानस भी गायब बताई जा रही है। इस दावे के सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए चंदा चोरों पर निशाना साधा है।