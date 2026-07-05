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ढाई महीने पहले जिसे डोली में विदा किया, उसकी लाश देखकर बिलख पड़ा परिवार; दिल्ली में नवविवाहिता की मौत

newly married woman death Delhi:दिल्ली के लोधी कॉलोनी स्थित एनडीएमसी सोसाइटी में एक 2.5 महीने की नवविवाहिता आकृति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह फ्लैट से नीचे गिरी हुई मिलीं, और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर दुर्घटना, आत्महत्या या साजिश तीनों एंगल से जांच की जा रही है।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Jul 05, 2026

newly married woman death Delhi

दिल्ली में नवविवाहिता की मौत पर सस्पेंस बरकरार-फोटो सोर्स आइएएनएस

newly married woman death Delhi: राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके लोधी कॉलोनी की एक एनडीएमसी (NDMC) सोसाइटी में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान आकृति के रूप में हुई है। सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली बात यह है कि आकृति की शादी को महज ढाई महीने ही हुए थे। इतने कम समय में एक हंसती-खेलती जिंदगी का इस तरह अचानक खत्म हो जाना हर किसी को सन्न कर गया है। इस घटना के बाद से पूरी सोसाइटी में सन्नाटा पसरा हुआ है और इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं।

अस्पताल लाने से पहले ही थम चुकी थीं सांसें

पुलिस के मुताबिक, यह खौफनाक वाकया शनिवार, 4 जुलाई का है। दोपहर या शाम के वक्त अचानक सोसाइटी में एक जोरदार आवाज हुई। जब लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, तो नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। आकृति फ्लैट के नीचे जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थीं। आनन-फानन में इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई और बिना वक्त गंवाए उन्हें पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने जांच के बाद आकृति को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना था कि अस्पताल लाने से पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थीं।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती तौर पर मामला ऊंचाई से गिरने का लग रहा है, लेकिन पुलिस हर एंगल से इस केस की बारीकी से तफ्तीश कर रही है। चूंकि शादी को अभी सिर्फ ढाई महीने ही हुए थे, इसलिए नियमों के मुताबिक इस मामले की जांच एसडीएम (SDM) स्तर पर भी की जा सकती है।

क्या यह हादसा या फिर कुछ ओर

फिलहाल, पुलिस मृतका के पति और ससुराल वालों के साथ-साथ उनके मायके पक्ष से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह महज एक हादसा था, या फिर इसके पीछे कोई पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव या आत्महत्या जैसा बड़ा कारण छिपा है। क्या आकृति का पैर गलती से फिसल गया था या फिर उन्हें किसी ने धक्का दिया? इन सारे अनसुलझे सवालों के जवाब अब पुलिस की कड़ियों को जोड़ने और पोस्टमॉर्टम की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएंगे। फिलहाल, पुलिस सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है ताकि घटना के वक्त की सही कड़ियों को जोड़ा जा सके। नवविवाहिता की इस तरह अचानक मौत से उनके मायके में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Delhi Narela Case: दिल्ली में बंद कमरे में मिला 55 साल के शख्स का शव, जांच में जुटी पुलिस और फोरेंसिक टीम

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Updated on:

05 Jul 2026 04:04 pm

Published on:

05 Jul 2026 04:04 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ढाई महीने पहले जिसे डोली में विदा किया, उसकी लाश देखकर बिलख पड़ा परिवार; दिल्ली में नवविवाहिता की मौत

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