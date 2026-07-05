ढाई महीने पहले जिसे डोली में विदा किया, उसकी लाश देखकर बिलख पड़ा परिवार; दिल्ली में नवविवाहिता की मौत

फिलहाल, पुलिस मृतका के पति और ससुराल वालों के साथ-साथ उनके मायके पक्ष से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह महज एक हादसा था, या फिर इसके पीछे कोई पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव या आत्महत्या जैसा बड़ा कारण छिपा है। क्या आकृति का पैर गलती से फिसल गया था या फिर उन्हें किसी ने धक्का दिया? इन सारे अनसुलझे सवालों के जवाब अब पुलिस की कड़ियों को जोड़ने और पोस्टमॉर्टम की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएंगे। फिलहाल, पुलिस सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है ताकि घटना के वक्त की सही कड़ियों को जोड़ा जा सके। नवविवाहिता की इस तरह अचानक मौत से उनके मायके में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।