Delhi News: नौकरी छूटी तो डिप्रेशन में आया पति, एक रात के गुस्से ने छीन ली बच्चों से मां; थाने पहुंचकर किया सरेंडर

Delhi murder case: राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से बड़ी खबर सामने आई है। यहां के गोपाल नगर में एक पति ने मामूली घरेलू विवाद के बाद गुस्से में आकर पत्नी की तवे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति खुद भागकर थाने पहुंचा और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए सरेंडर कर दिया। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है।