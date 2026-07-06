6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

Delhi Newly Married Woman Death: मां को कॉल पर कहा था- ‘मैं सांकेत पहुंच गई हूं’, कुछ घंटों बाद ही घर से 15 KM दूर मिला आकृति का शव

Delhi Newly Married Woman Death: दिल्ली में 70 दिन पहले शादी करने वाली आकृति की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ऑफिस में शादी की पार्टी देने और मां से आखिरी बार बात करने के कुछ घंटों बाद उनका शव पालिका कुंज में मिला। परिवार ने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jul 06, 2026

Akriti Death Case

आकृति की शादी की तस्वीर(Source-X)

Akriti Last Call: दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में 28 साल की नवविवाहिता आकृति की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है। महज 70 दिन पहले आकृति की शादी हुई थी। इस मामले में लड़की के परिवार की तरफ से उसके ससुराल वालों पर आरोप लाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम वह हर रोज की तरह छतरपुर से अपेन ऑफिस से निकली थी। शाम करीब 6 बजे उसने अपनी मां से फोन पर बात की थी। इसके बाद उसने दोबारा अपनी मां को कॉल किया था और उसके आखिरी शब्द थे कि मां मैं साकेत पहुंच गई हूं। लेकिन इसके घंटों के बाद ही परिवार को उसकी मौत की खबर आ गई।

ऑफिस में शादी की पार्टी दी

परिजनों के अनुसार आकृति की शादी 24 अप्रैल को हुई थी और शनिवार को उन्होंने शादी के बाद पहली बार अपने ऑफिस में सहकर्मियों को पार्टी भी दी थी। वह हाल ही में दोबारा नौकरी पर लौटी थीं। ऐसे में परिवार का कहना है कि जो युवती कुछ घंटे पहले खुशी-खुशी ऑफिस में पार्टी दे रही थी, वह अचानक आत्महत्या जैसा कदम कैसे उठा सकती है। इसी वजह से परिजन इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही परिजनों का यह भी आरोप है कि शादी के 10 दिन बाद ही आकृति के पति और ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था।

परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

आकृति के परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद पति और ससुराल वाले दहेज को लेकर उन्हें प्रताड़ित करने लगे थे। परिवार का यह भी दावा है कि जहां शव मिला, वहां खून के निशान नहीं थे, इसलिए उन्हें आत्महत्या की बात पर भरोसा नहीं है। वहीं पुलिस का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

15 किलोमीटर दूर मिला शव

शादी के बाद आकृति अपने पति आरस्तु सिक्का के साथ पुष्प विहार में रहती थीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनका शव घर से करीब 15 किलोमीटर दूर लोधी कॉलोनी के पालिका कुंज में मिला। पुलिस को उनका मोबाइल, पर्स और चप्पल तीसरी मंजिल की छत पर पड़े मिले। हालातों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने ऊपर से छलांग लगाई होगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि जब आकृति ने मां को बताया था कि वह साकेत पहुंच गई हैं, तो फिर वह पालिका कुंज तक कैसे पहुंचीं। फिलहाल पुलिस इसी पूरे घटनाक्रम की कड़ी जोड़ने और हर पहलू की जांच करने में जुटी है।

Delhi Narela Case: दिल्ली में बंद कमरे में मिला 55 साल के शख्स का शव, जांच में जुटी पुलिस और फोरेंसिक टीम

ये भी पढ़ें
husband brutally murders wife in firozabad know whole matter crime news up

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

Delhi News

murder news

police

Updated on:

06 Jul 2026 08:57 am

Published on:

06 Jul 2026 08:56 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / Delhi Newly Married Woman Death: मां को कॉल पर कहा था- ‘मैं सांकेत पहुंच गई हूं’, कुछ घंटों बाद ही घर से 15 KM दूर मिला आकृति का शव

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Gautam Adani case: अमेरिका में गौतम अडानी मामले पर हरिश साल्वे ने बाइडेन प्रशासन पर उठाए सवाल

Gautam Adani case
राष्ट्रीय

Delhi News: नौकरी छूटी तो डिप्रेशन में आया पति, एक रात के गुस्से ने छीन ली बच्चों से मां; थाने पहुंचकर किया सरेंडर

Delhi murder case
नई दिल्ली

ढाई महीने पहले जिसे डोली में विदा किया, उसकी लाश देखकर बिलख पड़ा परिवार; दिल्ली में नवविवाहिता की मौत

newly married woman death Delhi
नई दिल्ली

Delhi Narela Case: दिल्ली में बंद कमरे में मिला 55 साल के शख्स का शव, जांच में जुटी पुलिस और फोरेंसिक टीम

husband brutally murders wife in firozabad know whole matter crime news up
राज्य

लूट मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी का सामान बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार

Delhi robbery case 3 arrested
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.