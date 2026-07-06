Delhi Newly Married Woman Death: मां को कॉल पर कहा था- ‘मैं सांकेत पहुंच गई हूं’, कुछ घंटों बाद ही घर से 15 KM दूर मिला आकृति का शव

Akriti Last Call: दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में 28 साल की नवविवाहिता आकृति की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है। महज 70 दिन पहले आकृति की शादी हुई थी। इस मामले में लड़की के परिवार की तरफ से उसके ससुराल वालों पर आरोप लाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम वह हर रोज की तरह छतरपुर से अपेन ऑफिस से निकली थी। शाम करीब 6 बजे उसने अपनी मां से फोन पर बात की थी। इसके बाद उसने दोबारा अपनी मां को कॉल किया था और उसके आखिरी शब्द थे कि मां मैं साकेत पहुंच गई हूं। लेकिन इसके घंटों के बाद ही परिवार को उसकी मौत की खबर आ गई।