‘राजा वारिंग VS ऑल, हर जगह टुकड़े-टुकड़े हुई कांग्रेस!’ पूनावाला ने गिनाए चन्नी, गहलोत और पायलट के नाम

शहजाद पूनावाला ने विशेष रूप से पंजाब कांग्रेस का जिक्र करते हुए कहा कि हर रोज पंजाब कांग्रेस से एक नए कलेश की कहानी निकलकर सामने आती है। वहां कभी मनीष तिवारी नाराज हो जाते हैं, कभी सुखजिंदर सिंह रंधावा नाराज हो जाते हैं, तो कभी पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की नाराजगी सामने आ जाती है। उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में इस वक्त 'राजा वारिंग बनाम सभी' की जो OTT सीरिज चल रही है, उसका ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नेताओं की यह आपसी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है।