Delhi Doctor Suicide: कमरे से मिला 3 पन्नों का सुसाइड नोट, प्रेम संबंध का जिक्र करते हुए बताया जान देने का कारण

Delhi Doctor Found Dead: दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल से एक दुखद खबर सामने आई है। अस्पताल में एनेस्थीसिया विभाग में तैनात 35 साल के सीनियर रेजिडेंट डॉ. सिमरप्रीत सिंह आनंद अपने ड्यूटी रूम में मरे हुए मिले। इस घटना के सामने आते ही अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारियों के बीच भी हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच के दौरान कमरे से कुछ सामान और सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर मामले की हर पहलू से पड़ताल शुरू कर दी है।