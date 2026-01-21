‘पापा के पास जा रहा हूं… लूडो खेलूंगा’, सुसाइड नोट लिखकर युवक ने उठाया ये कदम

बता दें कि, शहर के थाटीपुर कुम्हरपुरा का रहने वाले 25 वर्षीय विशाल सिंह जादौन विश्वविद्यालय थाना इलाके के कलेक्ट्रेट रोड स्थित आईकार्वी टाइल्स शॉप का कर्मचारी था। उसने दुकान के अंदर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी उस समय लगी, जब अन्य कर्मचारियों ने उसे फांसी पर लटका देखा। इसके बाद पुलिस और परिजन को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और उसका शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया।