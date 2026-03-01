लाड़ली बहना योजना की 34वीं किस्त खातों में ट्रांसफर, चेक कर लें अकाउंट

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार 13 मार्च को ग्वालियर जिले के घाटीगांव स्थित शबरी माता मंदिर परिसर में आयोजित लाड़ली बहना सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में लाड़ली बहना योजना की 34वीं किस्त के रूप में 1836 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने 122 करोड़ रुपये की लागत के 54 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने मंच से ये भी कहा कि प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल-डीजल सब सुलभ है। कोई किल्लत नहीं है। हमने प्रशासन को मुस्तैद रहने को कहा है। किसी प्रकार की कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखी जा रही है।