मजदूरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 22 से अधिक घायल, कई गंभीर

ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 22 से अधिक मजदूर घायल (Photo Source- Patrika)
Tractor Trolley Overturned :मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक बार फिर भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जिले की दलौदा तहसील के अंतर्गत आने वाले हनुमंतिया गांव के पास मंगलवार देर रात मजदूरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ट्रॉली सवार 22 से ज्यादा मजदूरों के घायल होने की खबर सामने आई है, बुधवार सुबह सामने आए अपडेट के अनुसार, घायलों में से अधिकतर की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल, सभी घायलों का इलाज मंदसौर जिला चिकित्सालय में जारी है।
बताया जा रहा है कि, ट्रैक्टर-ट्रॉली में करीब 3 दर्जन मजदूर सवार थे, जो हनुमंतिया से सेजपुरिया मजदूरी का काम खत्म कर गांव लौट रहे थे। ट्रॉली में सवार होकर लौटने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं। हादसा उस समय हुआ, जब ट्रैक्टर चालक ने रास्ते में आ रही एक स्कूटी सवार को बचाने के प्रयास में अचानक ब्रेक लगाया और ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ऐसे में उसनें सवार मजदूर इधर-उधर बिखर गए। इसमें अधिकतर सवारों को गंभीर चोटें आईं हैं।
घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने घायलों को निकालकर एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही दलौदा तहसीलदार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस टीम के अफसर अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने घायलों का हालचाल जाना और आवश्यक सहायता सुनिश्चित की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार और स्कूटी बचाने की कोशिश को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। फिलहाल, जांच जारी है।
