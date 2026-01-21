मजदूरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 22 से अधिक घायल, कई गंभीर

Tractor Trolley Overturned :मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक बार फिर भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जिले की दलौदा तहसील के अंतर्गत आने वाले हनुमंतिया गांव के पास मंगलवार देर रात मजदूरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ट्रॉली सवार 22 से ज्यादा मजदूरों के घायल होने की खबर सामने आई है, बुधवार सुबह सामने आए अपडेट के अनुसार, घायलों में से अधिकतर की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल, सभी घायलों का इलाज मंदसौर जिला चिकित्सालय में जारी है।