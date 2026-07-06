‘कॅरियर या बच्चा?’ दिल्ली की सेल्स एग्जीक्यूटिव की मौत के पीछे का वो सच, जिसे छुपाने की कोशिश की गई!

Delhi Love Marriage Case: कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी-कभी यही प्यार और भरोसा किस कदर जानलेवा साबित हो सकता है, इसका एक डरावना चेहरा देश की राजधानी दिल्ली में सामने आया है। महज 72 दिन पहले जिस लड़की ने अपनी स्कूल की सहेली के भाई से बड़े अरमानों के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन हाल ही में उसकी संदिग्ध मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 28 साल की आकृति सुतार की कहानी अब सिर्फ एक शादीशुदा महिला की मौत का मामला नहीं रह गई है, बल्कि यह घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और सनक की वो दास्तान है जिसने एक हंसती-खेलती लड़की को लील लिया।