Delhi Mangolpuri Murder: पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों ने दो सगे भाइयों पर चाकू से किया हमला, परिवार बोला-पहले भी दो हमले हो चुके, पुलिस पर लगाए आरोप

महेश की पत्नी का कहना है कि उनके ताया ससुर की मृत्यु हो गई थी, इसलिए महेश और उसके भाई घर के बाहर थे और वहीं पर पड़ोसियों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने बतया कि एक साल पहले उनकी पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था और इसके चलते पहले भी हमले हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले हुए दो हमलों में उनकी ननद और देवर पर हमला हो चुका है। आगे उन्होंने कहा कि पुलिस पैसे खाकर बैठी है और इसी वजह से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।