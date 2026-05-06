वैज्ञानिक हैरान: 4.5 अरब साल पुराने छूटे पिंड पर पहली बार मिला वायुमंडल

वैज्ञानिकों ने पहली बार एक बहुत छोटे खगोलीय पिंड के चारों ओर पतला वायुमंडल पाया है। जबकि पहले माना जाता था कि इतने छोटे पिंड अपने आसपास गैस रोक ही नहीं सकते। हमारे सौरमंडल के किनारे एक क्षेत्र है जिसे कुइपर बेल्ट है। यहां हजारों बर्फीले और चट्टानी पिंड मौजूद हैं, जिन्हें ट्रांस-नेपच्यूनियन ऑपजेक्ट्स कहा जाता है। ये लगभग 4.5 अरब साल पहले सौरमंडल के बनने के समय के बचे हुए टुकड़े हैं। अब तक वैज्ञानिक मानते थे कि सिर्फ प्लूटो जैसे बड़े पिंड ही थोड़ा-बहुत वायुमंडल रख सकते हैं, लेकिन छोटे पिंड नहीं। अब जापान जापान के वैज्ञानिकों ने एक छोटे पिंड- (612533) 2002 XV93 के आसपास पतला वायुमंडल खोज लिया।