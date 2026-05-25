Cockroach Janata Party: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संस्थापक अभिजीत दिपके को मिली जान से मारने की धमकी, घर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात

इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई। कई यूजर्स ने इसे युवाओं और आम लोगों के खिलाफ बताया, जबकि बाद में मुख्य न्यायाधीश ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान देश के युवाओं के लिए नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि टिप्पणी फर्जी डिग्री लेकर पेशों में आने वाले लोगों के संदर्भ में की गई थी।