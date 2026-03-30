Nitish Kumar Resignation: क्या विधान परिषद में निशांत को मिलेगी नीतीश कुमार की जगह?

नीतीश कुमार की यह यात्रा संभवतः उनके सियासी सफर के 'सम्मानजनक' अंत की शुरुआत है। इसके साथ ही उनके बेटे निशांत की राजनीतिक यात्रा शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि विधान परिषद में खाली हुई नीतीश की सीट निशांत कुमार भरेंगे। पिता से अलग, निशांत बिना किसी सियासी अनुभव के इस सफर पर निकले हैं। उनका अब तक का जैसा जीवन दुनिया के सामने आया है, उससे यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि वह अपने बूते कितनी लंबी और कैसी राजनीतिक यात्रा कर पाएंगे। उन्हें इसके लिए तैयार करने की कोशिश हर स्तर पर शुरू हो गई है। कई नेता आजकल निशांत को ‘कोचिंग’ दे रहे हैं, ताकि वह जनता को पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने और बढ़ाने का भरोसा दिला सकें।