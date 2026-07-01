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समस्तीपुर

बेतिया-मझौलिया रूट पर ब्लॉक, वंदे भारत और अमृत भारत समेत कई ट्रेनों का रूट बदला, कई ट्रेनें रद्द

Bihar Train Update: समस्तीपुर रेल मंडल के बेतिया-मझौलिया रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया गया है। इसके चलते 2 और 3 जुलाई 2026 को कई पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि वंदे भारत एक्सप्रेस, सप्त क्रांति एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस और जननायक एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है।
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समस्तीपुर

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Anand Shekhar

Jul 01, 2026

Vande Bharat Trains

वंदे भारत(फोटो-X/@TheBengalIndex)

Bihar Train Update: बिहार के समस्तीपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आने वाले बेतिया-मझौलिया रेल सेक्शन पर ट्रैक दोहरीकरण का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए रेलवे प्रशासन ने नॉन-इंटरलॉकिंग का काम शुरू किया है। इसके चलते बेतिया-मझौलिया रूट पर बड़ा ट्रैफिक ब्लॉक लगाया गया है, जिससे इस सेक्शन से गुज़रने वाली कई अहम एक्सप्रेस, प्रीमियम और पैसेंजर ट्रेनों के संचालन में बड़े और अस्थायी बदलाव किए गए हैं।

जो यात्री अगले दो-तीन दिनों (2 और 3 जुलाई, 2026) में इस रेल रूट पर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का शेड्यूल और लाइव स्टेटस ज़रूर देख लेना चाहिए। इस ब्लॉक के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, जबकि वंदे भारत, अमृत भारत और सप्त क्रांति जैसी प्रीमियम ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं।

वंदे भारत और अमृत भारत समेत इन प्रमुख ट्रेनों का बदला रास्ता

बेतिया-मझौलिया रूट पर काम चलने की वजह से इस मुख्य रेलखंड से गुजरने वाली कई लंबी दूरी की और प्रीमियम ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। इन ट्रेनों को अब सुगौली, रक्सौल और सिकटा के रास्ते चलाया जा रहा है।

  • गोरखपुर-पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस (26502): 03 जुलाई को गोरखपुर से खुलने वाली यह सेमी-हाई स्पीड ट्रेन अपने नियमित मार्ग के बजाय नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सुगौली के बदले हुए रास्ते से गंतव्य की ओर जाएगी।
  • आनंद विहार-मुजफ्फरपुर सप्त क्रांति एक्सप्रेस (12558): 02 जुलाई को दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से चलने वाली यह सुपरफास्ट ट्रेन नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी।
  • अमृत भारत एक्सप्रेस (15568/15567): आनंद विहार और बापूधाम मोतिहारी से खुलने वाली देश की इस आधुनिक ट्रेन का रूट बदलकर अब सुगौली-रक्सौल-सिकटा-नरकटियागंज कर दिया गया है।
  • बरौनी-बांद्रा टर्मिनल अवध एक्सप्रेस (19038): बरौनी से खुलकर बांद्रा जाने वाली यह ट्रेन अब मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-रक्सौल-सिकटा-नरकटियागंज होकर अपनी यात्रा पूरी करेगी।
  • जननायक एक्सप्रेस (15212/15211): अमृतसर और दरभंगा के बीच चलने वाली दोनों अप-डाउन जननायक एक्सप्रेस ट्रेनें अब सीतामढ़ी-रक्सौल-सिकटा के रास्ते चलाई जा रही हैं।
  • चंपारण हमसफर (15705): इस ट्रेन को डाइवर्ट करते हुए मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-रक्सौल-सिकटा के रास्ते आगे के लिए रवाना किया जाएगा।
  • कोलकाता एक्सप्रेस (15052): इस ट्रेन को भी डाइवर्ट करते हुए मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-रक्सौल-सिकटा के रास्ते आगे के लिए रवाना किया जाएगा।

दो दिनों तक ये पैसेंजर ट्रेनें रहेंगी पूरी तरह रद्द

ट्रैक दोहरीकरण के काम के चलते जो ब्लॉक लिया गया है, उसका सीधा असर स्थानीय और पैसेंजर ट्रेनों पर पड़ा है। आम यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कुछ लोकल ट्रेनों को अस्थायी रूप से निरस्त करने का निर्णय लिया है।

  • गाड़ी संख्या 63342 (नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर पैसेंजर): यह ट्रेन 02 और 03 जुलाई को पूरी तरह रद्द रहेगी।
  • गाड़ी संख्या 63309 (मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज पैसेंजर): यह ट्रेन भी 02 और 03 जुलाई को नहीं चलेगी।
  • गाड़ी संख्या 63341 (मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज पैसेंजर): यह ट्रेन केवल 03 जुलाई को रद्द रहेगी।

ये ट्रेनें होंगी शॉर्ट टर्मिनेट

चम्पारण सत्याग्रह एक्सप्रेस (14010/14009): 1 जुलाई को आनंद विहार से खुली यह ट्रेन बापूधाम मोतिहारी तक नहीं जाएगी, बल्कि इसे नरकटियागंज स्टेशन पर ही समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं, 2 जुलाई को वापसी में यह ट्रेन मोतिहारी के बजाय नरकटियागंज स्टेशन से ही आनंद विहार के लिए खुलेगी।

मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज एक्सप्रेस (15215/15216): 3 जुलाई को यह ट्रेन मुजफ्फरपुर और नरकटियागंज के बीच न चलकर केवल सुगौली तक ही आएगी और वहीं से वापस मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होगी।

इन ट्रेनों का बदला समय

मुजफ्फरपुर-आनंद विहार सप्त क्रांति एक्सप्रेस (12557): यह ट्रेन 3 जुलाई को अपने निर्धारित समय से 03 घंटे की देरी से मुजफ्फरपुर से खुलेगी।

मुजफ्फरपुर-आनंद विहार गरीबरथ एक्सप्रेस (12211): इस पसंदीदा ट्रेन को भी 3 जुलाई को अपने तय समय से 02 घंटे देरी से रीशेड्यूल किया गया है।

रेल यात्रियों को सलाह

रेलवे ने सलाह दी है कि यात्री किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप या रेलवे के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 139 की मदद से अपनी ट्रेन की सही और सटीक स्थिति का पता लगाने के बाद ही घर से बाहर निकलें।

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Tejashwi Yadav

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Updated on:

01 Jul 2026 08:18 pm

Published on:

01 Jul 2026 08:13 pm

Hindi News / Bihar / Samastipur / बेतिया-मझौलिया रूट पर ब्लॉक, वंदे भारत और अमृत भारत समेत कई ट्रेनों का रूट बदला, कई ट्रेनें रद्द

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