बेतिया-मझौलिया रूट पर ब्लॉक, वंदे भारत और अमृत भारत समेत कई ट्रेनों का रूट बदला, कई ट्रेनें रद्द

वंदे भारत(फोटो-X/@TheBengalIndex)
Bihar Train Update: बिहार के समस्तीपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आने वाले बेतिया-मझौलिया रेल सेक्शन पर ट्रैक दोहरीकरण का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए रेलवे प्रशासन ने नॉन-इंटरलॉकिंग का काम शुरू किया है। इसके चलते बेतिया-मझौलिया रूट पर बड़ा ट्रैफिक ब्लॉक लगाया गया है, जिससे इस सेक्शन से गुज़रने वाली कई अहम एक्सप्रेस, प्रीमियम और पैसेंजर ट्रेनों के संचालन में बड़े और अस्थायी बदलाव किए गए हैं।
जो यात्री अगले दो-तीन दिनों (2 और 3 जुलाई, 2026) में इस रेल रूट पर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का शेड्यूल और लाइव स्टेटस ज़रूर देख लेना चाहिए। इस ब्लॉक के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, जबकि वंदे भारत, अमृत भारत और सप्त क्रांति जैसी प्रीमियम ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं।
बेतिया-मझौलिया रूट पर काम चलने की वजह से इस मुख्य रेलखंड से गुजरने वाली कई लंबी दूरी की और प्रीमियम ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। इन ट्रेनों को अब सुगौली, रक्सौल और सिकटा के रास्ते चलाया जा रहा है।
ट्रैक दोहरीकरण के काम के चलते जो ब्लॉक लिया गया है, उसका सीधा असर स्थानीय और पैसेंजर ट्रेनों पर पड़ा है। आम यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कुछ लोकल ट्रेनों को अस्थायी रूप से निरस्त करने का निर्णय लिया है।
चम्पारण सत्याग्रह एक्सप्रेस (14010/14009): 1 जुलाई को आनंद विहार से खुली यह ट्रेन बापूधाम मोतिहारी तक नहीं जाएगी, बल्कि इसे नरकटियागंज स्टेशन पर ही समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं, 2 जुलाई को वापसी में यह ट्रेन मोतिहारी के बजाय नरकटियागंज स्टेशन से ही आनंद विहार के लिए खुलेगी।
मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज एक्सप्रेस (15215/15216): 3 जुलाई को यह ट्रेन मुजफ्फरपुर और नरकटियागंज के बीच न चलकर केवल सुगौली तक ही आएगी और वहीं से वापस मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होगी।
मुजफ्फरपुर-आनंद विहार सप्त क्रांति एक्सप्रेस (12557): यह ट्रेन 3 जुलाई को अपने निर्धारित समय से 03 घंटे की देरी से मुजफ्फरपुर से खुलेगी।
मुजफ्फरपुर-आनंद विहार गरीबरथ एक्सप्रेस (12211): इस पसंदीदा ट्रेन को भी 3 जुलाई को अपने तय समय से 02 घंटे देरी से रीशेड्यूल किया गया है।
रेलवे ने सलाह दी है कि यात्री किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप या रेलवे के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 139 की मदद से अपनी ट्रेन की सही और सटीक स्थिति का पता लगाने के बाद ही घर से बाहर निकलें।
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