बेतिया-मझौलिया रूट पर ब्लॉक, वंदे भारत और अमृत भारत समेत कई ट्रेनों का रूट बदला, कई ट्रेनें रद्द

Bihar Train Update: बिहार के समस्तीपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आने वाले बेतिया-मझौलिया रेल सेक्शन पर ट्रैक दोहरीकरण का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए रेलवे प्रशासन ने नॉन-इंटरलॉकिंग का काम शुरू किया है। इसके चलते बेतिया-मझौलिया रूट पर बड़ा ट्रैफिक ब्लॉक लगाया गया है, जिससे इस सेक्शन से गुज़रने वाली कई अहम एक्सप्रेस, प्रीमियम और पैसेंजर ट्रेनों के संचालन में बड़े और अस्थायी बदलाव किए गए हैं।