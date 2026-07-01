1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘उप प्रधानमंत्री बनना नीतीश कुमार की बेइज्जती, वो PM मटेरियल हैं’, JDU की मांग पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

Tejashwi Yadav on Nitish Kumar: जदयू के एक विधायक की इस मांग पर कि नीतीश कुमार को उप-प्रधानमंत्री बनाया जाए, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, उन्हें उप-प्रधानमंत्री बनाना उनका अपमान करने जैसा है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jul 01, 2026

Tejashwi Yadav

राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव (Photo - ANI)

Tejashwi Yadav on Nitish Kumar: जदयू विधायक पंकज मिश्रा ने मांग की है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को देश का उप-प्रधानमंत्री बनाया जाए। जदयू नेता की इस मांग पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह नीतीश कुमार का अपमान होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार PM बनने योग्य हैं और जो लोग उन्हें उप-प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, वे असल में उनकी बेइज्जती कर रहे हैं।

नीतीश जी का उप-प्रधानमंत्री बनना उनका अपमान होगा: तेजस्वी यादव

पटना स्थित बिहार विधान परिषद एनेक्सी में आज नवनिर्वाचित MLCs के लिए सदस्यता ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दस नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। जब उनसे नीतीश कुमार के उप-प्रधानमंत्री बनने की अटकलों के बारे में पूछा गया, तो तेजस्वी ने कहा, "देखिए, जो लोग नीतीश कुमार जी के उप-प्रधानमंत्री बनने की मांग कर रहे हैं, वे बहुत ही निचली और ओछी बातें कर रहे हैं।"

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि नीतीश कुमार जी सिर्फ उप-प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हैं। वे सीधे प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। जो लोग उनके लिए उप-प्रधानमंत्री पद की वकालत कर रहे हैं, वे असल में नीतीश जी की बेइज्जती कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी में देश का प्रधानमंत्री बनने की पूरी काबिलियत है और उन्हें वही बनना चाहिए।

भावना कुछ भी हो सकती है, यह विवाद का विषय नहीं - शिक्षा मंत्री

वहीं, भाजपा विधायक और बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस मांग पर कहा, "जेडीयू के माननीय विधायक ने क्या मांग उठाई है या उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या सुना है, इसके बारे में मुझे आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार जी देश और राज्य के एक बहुत बड़े और कद्दावर नेता हैं। उन्होंने जिस प्रकार से बिहार को चलाया है, उसे देखते हुए किसी भी कार्यकर्ता या नेता के मन में उनके प्रति ऐसी भावना होना स्वाभाविक है। हर किसी की अपनी भावना हो सकती है, यह कोई विवाद का विषय नहीं है।"

क्या कहा जदयू विधायक ने

JDU विधायक पंकज मिश्रा ने नीतीश कुमार के लंबे अनुभव को देखते हुए केंद्र में उन्हें कोई अहम भूमिका देने की वकालत की है। मिश्रा ने कहा कि मोदी कैबिनेट के जल्द ही विस्तार की चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार पहले भी केंद्र में अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। शासन और प्रशासन में उनके पास लंबा और बेदाग अनुभव है, इसलिए केंद्र सरकार को उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। उन्हें उप-प्रधानमंत्री बनाना उनके लिए सबसे उचित सम्मान होगा। बिहार की जनता भी यही चाहती है कि उनके नेता को ऐसा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान मिले।

भरत तिवारी एनकाउंटर केस: आरोपी SDPO राजेश शर्मा को मिली नई जिम्मेदारी, मद्यनिषेध विभाग में हुई पोस्टिंग

ये भी पढ़ें
Bihar Police Transfer

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

नीतीश कुमार

तेजस्वी यादव

Updated on:

01 Jul 2026 06:12 pm

Published on:

01 Jul 2026 06:10 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘उप प्रधानमंत्री बनना नीतीश कुमार की बेइज्जती, वो PM मटेरियल हैं’, JDU की मांग पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार: 'किराये का पति'और उधार का बच्चा लेकर लग्जरी कार से खेप पहुंचाने निकली महिला गिरफ्तार

किराये का पति'और उधार का बच्चा
पटना

हाई-सिक्योरिटी पूर्णिया जेल की खिड़की तोड़कर बांग्लादेशी कैदी फरार, नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट जारी

Bangladeshi prisoner Escape Purnea jail
पटना

भरत तिवारी एनकाउंटर: आरोपी SDPO राजेश शर्मा को मिली नई जिम्मेदारी, मद्यनिषेध विभाग में हुई पोस्टिंग

Bihar Police Transfer
पटना

बिहार में 12 IPS अफसरों का ट्रांसफर, टेंडर घोटाले की मॉनिटरिंग कर रहे पंकज दराद को SVU से हटाया

Bihar IAS TRansfer Tender Scam
पटना

भरत तिवारी एनकाउंटर को स्कूल-कॉलेज के सिलेबस में शामिल करने की मांग, बिहार सरकार के पोर्टल पर आवेदन

Bharat tiwari encounter case
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.