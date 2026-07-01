‘उप प्रधानमंत्री बनना नीतीश कुमार की बेइज्जती, वो PM मटेरियल हैं’, JDU की मांग पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

JDU विधायक पंकज मिश्रा ने नीतीश कुमार के लंबे अनुभव को देखते हुए केंद्र में उन्हें कोई अहम भूमिका देने की वकालत की है। मिश्रा ने कहा कि मोदी कैबिनेट के जल्द ही विस्तार की चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार पहले भी केंद्र में अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। शासन और प्रशासन में उनके पास लंबा और बेदाग अनुभव है, इसलिए केंद्र सरकार को उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। उन्हें उप-प्रधानमंत्री बनाना उनके लिए सबसे उचित सम्मान होगा। बिहार की जनता भी यही चाहती है कि उनके नेता को ऐसा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान मिले।