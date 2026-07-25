NEET Paper Leak के विरोध में बिहार बंद: सड़कों पर उतरे AISA-RYA कार्यकर्ता, समस्तीपुर-पटना मार्ग जाम

AISA Bihar Bandh: NEET परीक्षा का पेपर लीक होने और प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किए जाने के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन (RYA) ने शनिवार को बिहार बंद का आह्वान किया था, जिसका असर राज्य के कई जिलों में देखा गया। इस बंद को राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस और वामपंथी दलों का पूरा समर्थन प्राप्त है। सुबह से ही राज्य के विभिन्न जिलों में वामपंथी छात्र और युवा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और केंद्र सरकार तथा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के खिलाफ जोरदार विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की।