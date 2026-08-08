ज्ञानवापी मुक्ति की कामना लेकर विश्वनाथ मंदिर पहुंचीं श्रृंगार गौरी की वादिनी महिलाएं, सिर पर कलश रखकर निकाली शोभायात्रा, बाबा विश्वनाथ को चढ़ाया जल

इस कलश यात्रा में ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े वादी पक्ष के अधिवक्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी को विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4बी से प्रवेश कराया गया, जिन्होंने बाबा विश्वनाथ के ऊपर जलाभिषेक किया। सावन और कलश यात्रा के मद्देनजर आसपास सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा गया था। इस दौरान अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि आक्रांताओं ने मंदिर को ध्वस्त कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था। उन्होंने मांग की है कि यहां से मस्जिद को हटाकर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए और यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा स्थान है। उन्होंने कहा है कि हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि इस मामले में न्यायालय हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाएगी, लेकिन हमारी मांग है कि यह फैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए।