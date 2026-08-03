Kashi Vishwanath Temple: काशी विश्वनाथ में VIP दर्शन के नाम पर ठगी! महिला से 4,000 हजार ऐंठे, पुलिस ने तुरंत कराया रिफंड

Kashi Vishwanath Darshan Fraud: सावन के पहले सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़ के बीच एक महिला श्रद्धालु ठगी का शिकार हो गई। मैसूर से दर्शन करने आई महिला से एक कथित दलाल ने जल्दी और सुगम दर्शन कराने का झांसा देकर 4 हजार रुपये ले लिए।