रोक के बावजूद सावन में कर रहे थे बिक्री, वाराणसी नगर निगम ने मांस-मछली की 12 दुकानों पर चलाया बुलडोजर, दी हिदायत

सावन के पवित्र महीने को ध्यान में रखते हुए वाराणसी नगर निगम परिक्षेत्र में मांस मछली और मुर्गे की लिए लगाए प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन करने के लिए नगर निगम की टीम हरकत में आ गई है। जन भावनाओं और धार्मिक पवित्रता के मद्देनजर नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ नगर निगम की टीम बड़ा अभियान चला रही है। इसी कड़ी में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देश के बाद पशु विभाग और परिवर्तन टीम अवलेशपुर इलाके में पहुंची थी। इस दौरान चितईपुर पुलिस को भी साथ में सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किया गया था। इस दौरान 12 दुकानों को चिन्हित करके नगर निगम की टीम ने ध्वस्त कर दिया।