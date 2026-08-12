कानपुर से लखनऊ-प्रयागराज के लिए चलेंगी 15 नई ई-बसें, 15 अगस्त से शुरू होगी सेवा

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की योजना के तहत झकरकटी बस अड्डे से विभिन्न रूटों पर पहले से डीजल और साधारण बसों का संचालन हो रहा है। अब लखनऊ और प्रयागराज रूट पर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, लखनऊ रूट पर 35 मीटर लंबी 35 सीट वाली आठ ई-बसें चलेंगी। वहीं प्रयागराज रूट पर 12 मीटर लंबी 51 सीट वाली सात ई-बसें संचालित की जाएंगी।