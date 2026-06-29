वाराणसी के दालमंडी में फिर चला ‘बाबा’ का बुलडोजर, पुलिस सुरक्षा के बीच चलाया जा रहा ध्वस्तीकरण अभियान

ACP अतुल अंजन त्रिपाठी ने कहाा- दालमंडी में आज फिर से तोड़फोड़ का काम शुरू हो गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि मोहर्रम को देखते हुए कुछ समय के लिए दालमंडी में ध्वस्तीकरण का कार्य रोक दिया गया था। शिया समुदाय ने मोहर्रम के दौरान दालमंडी में ध्वस्तीकरण के कार्य को रोकने की मांग की थी।