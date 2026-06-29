वाराणसी में आम से लदे ट्रक ने पिता-पुत्र को मारी टक्कर, पिता की मौत, ग्रामीणों ने सड़क किया जाम

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Accident death in Varanasi : वाराणसी में सोमवार की सुबह बनारस-लखनऊ हाईवे पर एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि उसका बेटा इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि आम से लदे एक ट्रक ने सड़क पर गुजर रहे पिता-पुत्र को टक्कर मार दी। वहीं, टक्कर मारने के बाद ट्रक सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाइवे को जाम कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक, सोमवार की सुबह आम से लदा एक ट्रक मंडी के लिए जा रहा था। इसी दौरान सड़क पर जा रहे शिवपुर के हटिया निवासी छेदी प्रजापति (70) और उनके बेटे काशी प्रजापति (30) को ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद छेदी प्रजापति ट्रक के पहिए के नीचे आ गए, जबकि उनका बेटा दूर जा गिरा। इस हादसे में छेदी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, ट्रक भी आगे जाकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने वाराणसी-लखनऊ हाईवे को जाम कर दिया और प्रदर्शन करने लगे।
बताया जा रहा है कि छेदी प्रजापति अपने बेटे के साथ मिलकर कुल्हड़ बनाने का काम किया करते थे। वहीं, घटना की जानकारी होने के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। वहीं, परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे, इसके बाद आक्रोषित लोगों ने सड़क को बाधित कर दिया। सड़क बाधित होने की वजह से हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बूझाकर जाम खुलवाने का प्रयास कर रही है।
परिजनों ने बताया की छेदी के बड़े बेटे बनारसी की पहले ही ट्रेन से कट कर मौत हो चुकी है। तब से पूरा परिवार सदमे से उभर नहीं पाया था। वहीं, अब छेदी की मौत होने के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि शिवपुर थाना क्षेत्र के कदंबिनी लॉन के पास यह दुर्घटना हुई है। वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों से बातचीत करके मृतक के शव को कब्जे में लेने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही सड़क पर लगे जाम को भी खुलवाने को लेकर पुलिस लोगों से बातचीत कर रही है। करीब 3 घंटे से हाईवे पर जाम लगा हुआ है।
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