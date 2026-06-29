वाराणसी में आम से लदे ट्रक ने पिता-पुत्र को मारी टक्कर, पिता की मौत, ग्रामीणों ने सड़क किया जाम

परिजनों ने बताया की छेदी के बड़े बेटे बनारसी की पहले ही ट्रेन से कट कर मौत हो चुकी है। तब से पूरा परिवार सदमे से उभर नहीं पाया था। वहीं, अब छेदी की मौत होने के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि शिवपुर थाना क्षेत्र के कदंबिनी लॉन के पास यह दुर्घटना हुई है। वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों से बातचीत करके मृतक के शव को कब्जे में लेने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही सड़क पर लगे जाम को भी खुलवाने को लेकर पुलिस लोगों से बातचीत कर रही है। करीब 3 घंटे से हाईवे पर जाम लगा हुआ है।