‘उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, माफ करना पापा’, सुसाइड नोट लिखकर BHU के जूनियर डॉक्टर ने की खुदकुशी

घटना की जानकारी होने के बाद लंका पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतक रेजिडेंट के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं, मौके से एक हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया है की हैंडराइटिंग की जांच करवाई जाएगी की यह सुसाइड नोट किसने लिखा है। पुलिस के मुताबिक, प्रथम दृश्टया यह मामला आत्महत्या का लग रहा है, फिर भी विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच की जाएगी। पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों को मामले की जानकारी दे दी गई है। ऐसा लग रहा है कि एनेस्थीसिया की दवा का ओवरडोज होने के कारण डॉक्टर की मौत हुई है। फिलहाल, बाकी की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।