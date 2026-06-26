‘प्रोजेक्ट मुसहर’ से बदल रही काशी की मुसहर महिलाओं की जिंदगी, समाज में मिल रही अलग पहचान, मुख्य धारा से जुड़ रहा जीवन

गांव की ही रहने वाली बुजुर्ग महिला पार्वती ने बताया कि उन्होंने अपने वृद्धावस्था तक बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने बताया कि मुसहर समुदाय के लोगों के साथ काफी भेदभाव हुआ करता था। कभी-कभी मेहनत का पूरा मेहनताना भी नहीं मिलता था और हालात यह थी कि विरोध करने की हिम्मत भी नहीं होती थी, लेकिन आधी जिंदगी बिताने के बाद उम्र के इस पड़ाव में दोना-पत्तल बनाकर अपनी कमाई कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग होने के बावजूद भी उन्हें अपनी जरूरत के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती और समाज में भी पहले से ज्यादा सम्मान मिलने लगा है।