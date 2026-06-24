गंगा में नाव पर शराब और चिकन पार्टी करने वाले 5 लोगों को मिली कोर्ट से जमानत, वीडियो वायरल होने पर हुए थे गिरफ्तार

दरअसल, सोमवार की शाम वाराणसी की गंगा नदी में नाव पर चिकन पकाने और शराब व बीयर की पार्टी करते कुछ युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करनी शुरू की और लोकेशन ट्रैक करते हुए दीपक कुमार, अजय साहनी, अरुण कुमार साहनी, अनुराग निषाद और राहुल साहनी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि सभी रामनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं और नाव चला कर अपना जीवन यापन करते हैं।