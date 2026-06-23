लखनऊ अग्निकांड के बाद VDA की कार्रवाई, मानक के विपरीत चल रहे 8 कोचिंग संस्थान सील

जोन-3 में सिगरा के चंद्रिका नगर में वीरेंद्र प्रताप सिंह के भवन में मानक के विपरीत और अनियमितताएं पाए जाने के बाद उसे भी सील किया गया है। उन्होंने बताया कि जोन-4 में व्यापक अभियान चलाते हुए संकट मोचन मार्ग पर स्थित एलन कोचिंग की प्रथम शाखा को सील किया गया। इसके साथ ही साकेत नगर स्थित एलन कोचिंग की द्वितीय शाखा को भी सील किया गया है। उपाध्यक्ष ने बताया कि ब्रह्मानंद कॉलोनी दुर्गाकुंड में संचालित एल-1 कोचिंग के भवन को भी सील किया गया है। इसके साथ ही दुर्गाकुंड स्थित आकाश इंस्टिट्यूट और महिंद्रा कोचिंग के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए उन्हें मौके पर सील कर दिया गया है।