IIT-BHU में की रैगिंग तो रद्द होगा नामांकन, 60 सदस्यों वाली 6 कमेटी गठित

वहीं, रैगिंग को रोकने के लिए 12 सदस्यीय एंटी रैगिंग कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी छात्रावास परिसर में सतर्कता से निगरानी करेगी। इसके साथ ही रैगिंग से जुड़ी घटनाओं को रोकने का कार्य करेगी और इसमें जांच भी करेगी। हॉस्टल में रहने वाले छात्र-छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने का काम एंटी रैगिंग कमेटी को ही सौंपा गया है। वहीं, सात सदस्यीय हॉस्टल आवंटन कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर राकेश कुमार सिंह होंगे। इसके साथ ही उपाध्यक्ष प्रोफेसर पीएम लाल और पांच सदस्यों के साथ दो छात्र प्रतिनिधि भी इस कमेटी में शामिल होंगे। इसकी जिम्मेदारी छात्रावास आवंटन करना है। साथ ही वार्डन आवास के लिए आवेदनों की जांच कर निदेशक को संस्तुति भेजने का काम भी यही कमेटी करेगी। वहीं, मेस और कैंटीन मॉनिटरिंग कमेटी हॉस्टलों के मेस में स्वच्छता, राशन और सब्जियों की गुणवत्ता और वस्तुओं की कीमत यदि की निगरानी करेगी।