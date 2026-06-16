सोशल मीडिया से हथियार तस्करी, एक के बाद एक वाराणसी पुलिस ने जोड़ी कड़ी, असलहे संग 7 गिरफ्तार

डीसीपी ने बताया कि पकड़ा गया मुख्य अभियुक्त अखिलेश कुमार ने एक विश्वविद्यालय से एमकॉम की पढ़ाई की है। इसके बाद उसने एक के बाद एक कई लोगों को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने बताया कि अखिलेश के खिलाफ चोलापुर थाने में हिस्ट्री सीट भी खोली गई है। वहीं, हिमांशु उर्फ सनी के खिलाफ भी चोलापुर थाने में पूर्व में आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। डीसीपी ने बताया कि अखिलेश, अरुण और हिमांशु तीनों ही जेल में थे इस दौरान उनकी असलहा तस्करों से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद वे बिहार से असला मंगा कर इसकी सप्लाई करने लगे।