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प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, सिर पर चोट के निशान, घर के बाहर पड़े थे शव

Triple Murder in prayagraj : मेजा थाना क्षेत्र के कुकुर कटवा गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है..

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प्रयागराज

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Vijendra Mishra

Jun 16, 2026

Murder

Murder : प्रयागराज में 3 लोगों की हत्या, PC- Patrika

प्रयागराज में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या किए जाने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि यमुनानगर जोन के मेजा थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक की भी मदद ली जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, मेजा थाना क्षेत्र के कुकुर कटवा गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां श्यामलाल उर्फ कल्लू, उनकी पत्नी मंजू और भाभी की बेरहमी से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई है। इस हमले में घर में स्थित एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जान बच गई है। पड़ोसियों ने सुबह जब शव घर के बाहर देखा तो घटना की जानकारी हुई।

घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, तीनों लोगों के शव घर के बाहर अहाते से बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि श्याम लाल के दो भाई बाहर मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और वारदात के समय घर में इन तीनों के अलावा एक बुजुर्ग महिला मौजूद थी। पुलिस ने बताया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी धारदार हथियार से तीनों लोगों के सिर पर वार कर उनकी हत्या की गई है।

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Published on:

16 Jun 2026 08:42 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, सिर पर चोट के निशान, घर के बाहर पड़े थे शव

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