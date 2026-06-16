प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, सिर पर चोट के निशान, घर के बाहर पड़े थे शव

घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, तीनों लोगों के शव घर के बाहर अहाते से बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि श्याम लाल के दो भाई बाहर मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और वारदात के समय घर में इन तीनों के अलावा एक बुजुर्ग महिला मौजूद थी। पुलिस ने बताया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी धारदार हथियार से तीनों लोगों के सिर पर वार कर उनकी हत्या की गई है।