निर्यात का हब बन रहा बनारस, ओमान और खाड़ी देशों में भेजी जाएगी 700 मिट्रिक टन बिस्किट की खेप, पूर्वांचल को होगा बड़ा फायदा

एपीडा के क्षेत्रीय प्रमुख डॉ सीबी सिंह ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश से एपीडा उत्पादों का निर्यात 30 हजार करोड़ रुपये के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया, जिसके साथ उत्तर प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा कृषि निर्यातक राज्य बन गया है। यह उपलब्धि राज्य सरकार और एपीडा के संयुक्त प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है। संस्था भारतीय कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने, खरीदार-विक्रेता संपर्क मजबूत करने और लैंड लॉक्ड रहे क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने स्थानीय उद्योगों को नई संभावनाएं देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी पहलें रोजगार सृजन के साथ निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देंगी।