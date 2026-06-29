गाय को मिले राष्ट्र माता का दर्जा, वाराणसी में सपा नेता ने खून से लिखा पीएम नरेंद्र मोदी को खत, साथ में लेकर आए थे लैब टेक्नीशियन

इस दौरान अंसारी ने कहा कि गाय को लेकर पूरे देश का एक भावनात्मक जुड़ाव है। जिस तरह से गोवंश की हत्या हो रही है, बीफ का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, यह पूरे देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सपा नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है एक ठोस कानून की, जिससे गायों का संरक्षण किया जा सके। सपा नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी का पहले से ही यह स्टैंड रहा है कि गाय को लेकर किसी भी तरह की राजनीति ना हो। यदि सत्ता पक्ष को लगता है कि गाय के ऊपर राजनीति हो रही है, तो गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दे देना चाहिए, जिससे राजनीति बंद हो सके।