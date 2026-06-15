NEET पेपर लीक मामले पर अपना दल (कमेरावादी) का प्रदर्शन, वाराणसी पहुंची पल्लवी पटेल, पुलिस ने हिरासत में लिया

पल्लवी पटेल ने मांग की है कि किसी भी प्रकार की परीक्षा, जिसमें प्रदर्शित नहीं है और जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पल्लवी पटेल ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीबीआई के ऊपर भी न्यायिक पदाधिकारी की नियुक्ति की जाए, ताकि किसी भी प्रकार से मामले में असंवेदनशीलता ना बरती जाए। पल्लवी ने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी है, ऐसे लोगों का नाम देश की जनता के सामने उजागर किए जाएं।