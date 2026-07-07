दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे CM योगी, शिक्षकों को देंगे कैशलेस इलाज की सौगात, कानून-व्यवस्था की करेंगे समीक्षा

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर नगर निगम भी अलर्ट है। स्वयं नगर आयुक्त ने सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री के प्रस्तावित और वैकल्पिक सड़कों पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तीन शिफ्ट में साफ सफाई करने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके साथ ही परवर्तन दल सड़क किनारे लगे ठेले और अतिक्रमण को हटाने के लिए सड़क पर नजर आया। पशु पकड़ने वाली टीम ने शहर में घूम रहे आवारा मवेशियों को अस्थाई शेल्टर होम पहुंचाया है। वहीं, पूरे मार्ग पर स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइट चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं।