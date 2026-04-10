वृंदावन यमुना नदी में स्टीमर डूबा, 10 की मौत, 5 लापता 12 को बाहर निकला मदद के लिए पहुचीं सेना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

डीआईजी शैलेश कुमार पांडेय के अनुसार, पंजाब से आए श्रद्धालुओं का एक दल नाव से यात्रा कर रहा था। दो नावों में कुल 33 लोग सवार थे। जिनमें से एक नाव में 25-27 लोग थे। और वही हादसे का शिकार हो गई। अब तक 10 शव बरामद किए जा चुके हैं। जबकि 12 लोग सुरक्षित बचा लिए गए हैं। 3 से 5 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। उनकी तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह भी जांच की जा रही है कि वे बाहर निकल गए हैं या अब भी फंसे हुए हैं।