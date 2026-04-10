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मथुरा

वृंदावन यमुना नदी में स्टीमर डूबा, 10 की मौत, 5 लापता 12 को बाहर निकला मदद के लिए पहुचीं सेना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

मथुरा- वृंदावन में यमुना नदी में 30 पर्यटकों से भरा स्टीमर पीपा पुल से टकराकर पलट गया। एक शव बरामद हुआ है, जबकि बाकी लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

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मथुरा

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Mahendra Tiwari

Apr 10, 2026

वृंदावन में शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। जब यमुना नदी में 30 पर्यटकों से भरा स्टीमर अचानक पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंची। राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। अब तक एक पर्यटक के शव को बाहर निकला गया है।

वृंदावन में शुक्रवार को पीपा पुल से टकराने के बाद स्टीमर पलट गया। जिससे उसमें सवार सभी लोग डूब गए। पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब तक एक पर्यटक का शव बरामद कर लिया गया है। जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। प्रशासन ने आसपास के अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। मौके पर भारी संख्या में लोग जुट गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है।

प्रशासन के अधिकारी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

पुलिस और प्रशासन मिलकर रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। गोताखोर यमुना के गहरे पानी में डूबे लोगों की तलाश कर रहे हैं। मौके पर डीएम और एसपी भी पहुंच गए हैं। हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दुर्घटनास्थल पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है। जिससे बचाव कार्य में थोड़ी परेशानी हो रही है। प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने और रेस्क्यू टीम का सहयोग करने की अपील कर रहा है। बचाव कार्य तेजी से जारी है। हर संभव कोशिश की जा रही है कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके।

इनकी हुई मौत, लापता लोगों की तलाश जारी, तीन से पांच तक हो सकती संख्या

वृंदावन स्टीमर हादसे में सपना अरोरा, इशान कटारिया, कविता बहल, आशा रानी, मीनू बंसल, राकेश गुलाटी, अंजू, प्रिंसी, करोरी, मधुर बहल की मौत हुई है। वृंदावन में हादसा हुए 3 घंटे हो चुके हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। स्टीमर और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। आर्मी, पीएसी और गोताखोर लगातार सर्च कर रहे हैं।

डीआईजी बोले- लापता लोगों की संख्या 3 से 5 तक हो सकती

डीआईजी शैलेश कुमार पांडेय के अनुसार, पंजाब से आए श्रद्धालुओं का एक दल नाव से यात्रा कर रहा था। दो नावों में कुल 33 लोग सवार थे। जिनमें से एक नाव में 25-27 लोग थे। और वही हादसे का शिकार हो गई। अब तक 10 शव बरामद किए जा चुके हैं। जबकि 12 लोग सुरक्षित बचा लिए गए हैं। 3 से 5 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। उनकी तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह भी जांच की जा रही है कि वे बाहर निकल गए हैं या अब भी फंसे हुए हैं।

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Updated on:

10 Apr 2026 08:01 pm

Published on:

10 Apr 2026 04:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / वृंदावन यमुना नदी में स्टीमर डूबा, 10 की मौत, 5 लापता 12 को बाहर निकला मदद के लिए पहुचीं सेना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

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