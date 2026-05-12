सहारनपुर में गर्भवती भाभी की फावड़े से काटकर हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर देवर गिरफ्तार

घटना की सूचना पर मोहल्ले के लोग भी आ गए लेकिन खून से सना फावड़ा देख कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। इसी बीच सलमान किसी तरह वहां से निकलकर थाने पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन आरोपी ने पुलिस को भी अंदर घुसने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि उसने घर में रखा गैस सिलेंडर खोल दिया और आग लगाने की धमकी देने लगा जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने एहतियातन अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को काबू में कर लिया। इसके बाद महिला पुलिसकर्मियों की मदद से घर के अंदर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया। घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि महिला की मौत सिर में लगी चोट से हुई है।