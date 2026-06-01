साहब! एक सिगरेट पिलवा दो…, एनकाउंटर के बाद दर्द से कराह रहे बदमाश ने पुलिसकर्मियों से की अजीबो-गरीब मांग

ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मामले ने तूल पकड़ लिया। औरैया के पुलिस अधीक्षक ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपी मुख्य आरक्षी राजेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। साथ ही पूरे प्रकरण की विस्तृत विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा कि जांच में यदि आरोप सही पाए गए तो दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सबसे कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बर्खास्तगी तक की सजा हो सकती है।