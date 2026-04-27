UP Weather Update: बांदा बना सबसे गर्म जिला, 46.6°C के साथ लू का कहर तेज

Weather Update: उत्तर प्रदेश में अप्रैल के आखिरी सप्ताह में ही गर्मी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार को बुंदेलखंड का बांदा जिला पूरे प्रदेश में सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार यह तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक है और ‘गंभीर लू’ की श्रेणी में आता है। भीषण गर्मी और झुलसाने वाली हवाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है।