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UP Weather Update: बांदा बना सबसे गर्म जिला, 46.6°C के साथ लू का कहर तेज

Heatwave:बांदा 46.6°C के साथ यूपी का सबसे गर्म जिला रहा। प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में भीषण गर्मी। IMD ने अगले 72 घंटों तक लू का अलर्ट जारी किया। दोपहर में घर से निकलने से बचने और सावधानी बरतने की सलाह।

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Avanish Kumar

Apr 27, 2026

Weather Update: उत्तर प्रदेश में अप्रैल के आखिरी सप्ताह में ही गर्मी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार को बुंदेलखंड का बांदा जिला पूरे प्रदेश में सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार यह तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक है और ‘गंभीर लू’ की श्रेणी में आता है। भीषण गर्मी और झुलसाने वाली हवाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है।

IMD की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रयागराज 45.7°C के साथ दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। यहां तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री ऊपर रहा। इसके अलावा फुर्सतगंज में पारा 44.7°C, हमीरपुर में 44.2°C और कानपुर नगर में 44.1°C तक पहुंच गया। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और बाजारों में भीड़ कम देखी गई।

राजधानी लखनऊ में भी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। यहां अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं झांसी, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़ और हरदोई समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में पारा 42 से 44 डिग्री के बीच बना रहा। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र में शुष्क पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में सबसे ज्यादा उछाल आया है।

मौसम विभाग ने अगले 48 से 72 घंटों के लिए ‘हीटवेव अलर्ट’ जारी किया है। IMD का कहना है कि बुंदेलखंड, प्रयागराज मंडल और मध्य यूपी के कई जिलों में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें। तेज धूप में खुले शरीर के साथ निकलना खतरनाक हो सकता है।

भीषण गर्मी के कारण अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और उल्टी-दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को ज्यादा पानी, छाछ, नींबू पानी और ORS का सेवन करने की सलाह दी है। साथ ही हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने, सिर ढककर निकलने और बच्चों-बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है।

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, तेज गर्मी का असर खरीफ की तैयारी और पशुओं पर भी पड़ रहा है। कई जिलों में तालाब-जलाशयों का जलस्तर गिरने लगा है।

फिलहाल मौसम में राहत के आसार नहीं हैं। IMD का अनुमान है कि मई के पहले सप्ताह तक तापमान 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। प्रशासन ने जिलों में प्याऊ और छाया की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आम लोगों से अपील है कि गर्मी से बचाव के सभी उपाय अपनाएं और जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें।

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Published on:

27 Apr 2026 11:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / UP Weather Update: बांदा बना सबसे गर्म जिला, 46.6°C के साथ लू का कहर तेज

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