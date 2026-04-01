Banda News:प्यार में मिली ‘हार’ तो टावर पर चढ़ा आशिक, 2 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा

यह घटना बबेरू कोतवाली क्षेत्र के कमासिन रोड स्थित हाते की है। परास गांव निवासी 18 वर्षीय युवक का कहना है कि वह फतेहपुर जनपद के खागा क्षेत्र की एक युवती से प्रेम करता है। दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के परिजनों ने उसकी शादी किसी अन्य युवक से तय कर दी। शादी की खबर से आहत युवक मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गया। सोमवार शाम युवक अचानक कमासिन रोड स्थित एक निजी परिसर में लगे ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़कर वह जोर-जोर से अपनी प्रेमिका का नाम लेकर रोने-चिल्लाने लगा। आसपास से गुजर रहे लोगों ने जब युवक को टावर के ऊपर देखा तो तुरंत डायल-112 पीआरवी पुलिस को सूचना दी।