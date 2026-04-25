तपिश से तप रहा यूपी: बांदा 47.4°C के साथ सबसे गर्म, कई जिलों में पारा 45 के पार

मौसम विभाग के अनुसार प्रयागराज में 45.5 डिग्री, वाराणसी (बीएचयू) में 45.0 डिग्री और आगरा में 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा हमीरपुर में 44.2 डिग्री और सुल्तानपुर में 44.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इन जिलों में लू की स्थिति बनी रही, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन प्रभावित किया। सड़कों पर सन्नाटा देखा गया और लोग जरूरी काम से ही बाहर निकले। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। लोग सतर्क रहने की अपील की है।