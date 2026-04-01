बांदा बना ‘आग का गोला’, 45.4°C के साथ यूपी में सबसे गर्म शहर, लू ने बढ़ाई मुश्किलें

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। शनिवार को यहां अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक रहा। तेज धूप और लू के थपेड़ों ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले।