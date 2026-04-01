आईएमडी अलर्ट: लू की चेतावनी, बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला, आगरा का तापमान 41 के पार

मौसम विभाग के अनुसार बांदा का तापमान सबसे अधिक 45.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो प्रदेश का सबसे अधिक तापमान है। मौसम विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में बलिया, बाराबंकी, इटावा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर का तापमान 40 डिग्री से कम दर्ज किया गया है, जबकि अन्य सभी जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा।‌ आगरा का अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में बिजनौर नजीबाबाद का तापमान 20 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से अधिक रहा, जिसमें बलिया और मुरादाबाद का तापमान 26 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया।