बांदा में 47.4°C से टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, यूपी में अगले 72 घंटे भारी

सांकेतिक फोटो
Banda Temperature: उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश का बांदा जिला सबसे ज्यादा तप रहा है, जहां शनिवार को पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। यह तापमान सामान्य से करीब 6.2 डिग्री ज्यादा है और इस सीजन का अब तक का सबसे ऊंचा तापमान माना जा रहा है। भीषण लू और चिलचिलाती धूप ने लोगों का घर से निकलना दूभर कर दिया है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटों में यूपी के कई जिलों में पारा सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। प्रयागराज में 45.5°C, वाराणसी बीएचयू में 45.0°C, झांसी में 44.8°C और आगरा में 44.5°C तापमान रिकॉर्ड हुआ। इन शहरों में दोपहर के समय सड़कों पर कर्फ्यू जैसा नजारा दिख रहा है। लोग बेहद जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं।
राजधानी लखनऊ भी गर्मी की चपेट में है। यहां पारा 43 डिग्री के आसपास बना हुआ है। कानपुर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गोरखपुर और आजमगढ़ समेत पूर्वांचल और मध्य यूपी के ज्यादातर जिलों में लू का कहर जारी है। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। बाजारों में भी भीड़ न के बराबर है।
मौसम केंद्र लखनऊ ने अगले 48 से 72 घंटों तक राहत न मिलने की बात कही है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। चिंता की बात यह है कि दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी बढ़ रहा है। रात में भी गर्म हवाएं चलने से लोगों को चैन नहीं मिल पा रहा। न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री के पार बना हुआ है, जिससे नींद और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं।
गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों ने अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों की सलाह है कि सुबह 11 से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें। बाहर जाते समय सिर को कपड़े या टोपी से ढकें, सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनें। पानी, छाछ, नींबू पानी और ORS का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। खाली पेट घर से न निकलें। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। लू लगने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ की कमी और शुष्क हवाओं के चलते तापमान लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल मानसून आने में अभी वक्त है, ऐसे में आने वाले दिन और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें और लू से बचाव के उपाय अपनाएं।
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