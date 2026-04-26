बांदा में 47.4°C से टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, यूपी में अगले 72 घंटे भारी

गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों ने अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों की सलाह है कि सुबह 11 से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें। बाहर जाते समय सिर को कपड़े या टोपी से ढकें, सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनें। पानी, छाछ, नींबू पानी और ORS का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। खाली पेट घर से न निकलें। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। लू लगने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।