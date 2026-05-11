बांदा में डबल मर्डर से सनसनी: पिता ने संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार किया तो बेटे ने मां और भाई को मारी गोली

Mother and son murdered in Banda: बांदा में पुश्तैनी जमीन को बेचने के बाद मिली रकम के बंटवारे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि 42 वर्षीय आरोपी ने अपनी मां और भाई को लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी। आनन-फानन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इधर आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गोली लगने से मां और बेटे की मौत हो गई है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए चार टीमें लगाई गई हैं। मामला पुश्तैनी जमीन को बेचने के बाद का विवाद निकल कर सामने आया है। घटना बबेरू थाना क्षेत्र की है।