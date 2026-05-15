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यूपी में भीषण लू का कहर: बांदा 45.2°C पर सबसे गर्म, कानपुर में भी बढ़ी तपिश

Uttar Pradesh heatwave:उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। बांदा में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सबसे अधिक रहा। कानपुर एयर फोर्स क्षेत्र में 41 डिग्री तापमान रहा। लू और तेज धूप से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं।

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बांदा

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Avanish Kumar

May 15, 2026

Uttar Pradesh, Heatwave, Banda, Kanpur, Weather News, IMD Alert, Extreme Heat, Summer 2026, Breaking News, Hindi News

सांकेतिक फोटो

उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज धूप, लू और उमस ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई जिलों में तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राहत के आसार फिलहाल कम नजर आ रहे हैं।

बांदा में 45.2°C पर पहुंचा पारा, लू से जनजीवन प्रभावित

Banda में इस समय भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। यहां गुरुवार को अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं (लू) के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, जबकि बाकी समय घरों में रहकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है, जहां पेयजल संकट और बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खेतों में काम करने वाले किसानों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्म हवा के थपेड़ों से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक व डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। प्रशासन ने लोगों को दिन के समय बाहर न निकलने और पर्याप्त मात्रा में पानी व तरल पदार्थ लेने की सलाह दी है।

कानपुर में 41°C, उमस और गर्म हवाओं ने बढ़ाई परेशानी

Kanpur के एयर फोर्स क्षेत्र में भी गर्मी का असर लगातार तेज होता जा रहा है। यहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण गर्मी का असर बढ़ जाता है और दोपहर होते-होते स्थिति बेहद कठिन हो जाती है। उमस और गर्म हवाओं के कारण लोगों को राहत मिलना मुश्किल हो गया है।

शहर में दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर भीड़ काफी कम देखी जा रही है। लोग केवल जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। अस्पतालों में भी गर्मी से संबंधित बीमारियों के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। डॉक्टर लगातार लोगों को सावधानी बरतने, हल्का भोजन करने और अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दे रहे हैं।

मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक तापमान में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की उम्मीद जरूर जताई गई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की आवश्यकता है।

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Published on:

15 May 2026 12:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / यूपी में भीषण लू का कहर: बांदा 45.2°C पर सबसे गर्म, कानपुर में भी बढ़ी तपिश

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