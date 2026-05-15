यूपी में भीषण लू का कहर: बांदा 45.2°C पर सबसे गर्म, कानपुर में भी बढ़ी तपिश

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है, जहां पेयजल संकट और बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खेतों में काम करने वाले किसानों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्म हवा के थपेड़ों से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक व डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। प्रशासन ने लोगों को दिन के समय बाहर न निकलने और पर्याप्त मात्रा में पानी व तरल पदार्थ लेने की सलाह दी है।