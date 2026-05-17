UP में भीषण गर्मी का कहर: बांदा 46°C के पार, कई जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट

IMD alert issued: मौसम विभाग लगातार हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। प्रदेश में आसमान से मानो आग की बारिश हो रही है। बांदा प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा। यहां का तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। झांसी दूसरे, हमीरपुर तीसरे और बनारस से चौथे स्थान पर रहे। सुल्तानपुर का भी तापमान 43.3 डिग्री दर्ज किया गया है।‌ मौसम वैज्ञानिक ने भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को सावधान किया है। डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि घर से बाहर निकलते समय सर ढक कर रखें, छाते का इस्तेमाल करें, धूप से आने के बाद तुरंत का ठंडा पानी पीना खतरनाक हो सकता है। गर्मी से बचने के लिए कमरे को बंद करके रखें और खिड़कियों में पर्दे डाल दें।