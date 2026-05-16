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बांदा में हैरान करने वाला मामला: 25 लाख रुपये लोन की मांग में युवक चढ़ गया हाईवोल्टेज टावर पर

Banda youth climbs electricity tower : यूपी के बांदा में पशुपालन के लिए 25 लाख रुपये का लोन न मिलने से परेशान एक युवक हाईवोल्टेज बिजली के टॉवर पर चढ़ गया। घंटों चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद बबेरू कोतवाली पुलिस ने सूझबूझ से युवक को सुरक्षित नीचे उतारा।

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बांदा

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Avaneesh Kumar Mishra

May 16, 2026

Banda

टॉवर पर चढ़ा युवक, PC- Gemini

बांदा(Banda youth climbs electricity tower) : उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक युवक ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बिजली के हाईवोल्टेज टावर पर चढ़कर घंटों तक हंगामा किया। वह लगातार 25 लाख रुपये का लोन दिलाने की मांग कर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लंबी कोशिशों के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया।

बबेरू कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला यह युवक पशुपालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन चाहता था। जब बैंक और अन्य जगहों से जरूरी दस्तावेज व गारंटर न होने के कारण लोन नहीं मिला, तो उसने यह extreme कदम उठा लिया। वह टावर पर चढ़कर प्रशासन और अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करता रहा और नीचे उतरने से मना करता रहा। पशुपालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए 25 लाख रुपये का लोन न मिलने से आर्थिक तंगी में जूझ रहे युवक ने बार-बार चिल्लाकर कहा, '25 लाख दिला दो, तभी नीचे उतरूंगा', जिससे मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।

पुलिस की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस और अधिकारियों ने धैर्य के साथ युवक को समझाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद पुलिस की टीम युवक को सुरक्षित नीचे उतारने में सफल रही। राहत की बात यह रही कि युवक हाई टेंशन लाइन के करंट की चपेट में नहीं आया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।

बबेरू कोतवाली प्रभारी SHO राजेंद्र सिंह ने बताया कि युवक मानसिक तनाव में था। उसकी छह भाइयों में से वह एक है। पिछले साल ही उसकी शादी हुई है, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई रोजगार नहीं है। वह पशुपालन का काम शुरू करना चाहता था, इसी लिए 25 लाख रुपये के लोन की मांग कर रहा था।

पुलिस ने युवक की काउंसिलिंग की

पुलिस की सूझबूझ और धैर्यपूर्ण प्रयासों से युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया, बड़ी तादाद में जमा भीड़ और हाई टेंशन लाइन के बीच एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने युवक की काउंसलिंग की और उसे शांत कर उसके परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है।

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Published on:

16 May 2026 10:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / बांदा में हैरान करने वाला मामला: 25 लाख रुपये लोन की मांग में युवक चढ़ गया हाईवोल्टेज टावर पर

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