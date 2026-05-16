बांदा में हैरान करने वाला मामला: 25 लाख रुपये लोन की मांग में युवक चढ़ गया हाईवोल्टेज टावर पर

बबेरू कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला यह युवक पशुपालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन चाहता था। जब बैंक और अन्य जगहों से जरूरी दस्तावेज व गारंटर न होने के कारण लोन नहीं मिला, तो उसने यह extreme कदम उठा लिया। वह टावर पर चढ़कर प्रशासन और अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करता रहा और नीचे उतरने से मना करता रहा। पशुपालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए 25 लाख रुपये का लोन न मिलने से आर्थिक तंगी में जूझ रहे युवक ने बार-बार चिल्लाकर कहा, '25 लाख दिला दो, तभी नीचे उतरूंगा', जिससे मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।